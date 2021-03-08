Москва сохранит все временные ковидные больницы до конца 2021 года

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Все временные больницы, где лечат от коронавируса, сохранят в Москве до конца 2021 года. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила в понедельник, 8 марта.

Заммэра отметила, что эта коечная мощность останется до конца года, «даже если у нас не будет ни одного ковидного больного».

Анастасия Ракова уточнила, что городские власти уже в настоящее время на всякий случай создают резервные постоянные мощности. Это позволит быть всегда готовым к лечению различных инфекцией в условиях пандемии, сказала заммэра в эфире «России 24».

Напомним, на фоне улучшения эпидситуации в столице для пожилых москвичей отменили обязательный домашний режим.

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