Более 700 тысяч человек в Москве вакцинировались от коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве от коронавируса привились свыше 700 тысяч человек. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— На сегодняшний день в Москве вакцинировано более 700 тысяч человек с начала кампании, — сказала она в эфире «России 24».

Заммэра добавила, что в настоящее время Москва готова к любому развитию сценария пандемии.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова объявила, что первый этап вакцинации от COVID-19 прошли пять миллионов граждан по стране.

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