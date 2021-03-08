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Более 700 тысяч человек в Москве вакцинировались от коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более 700 тысяч человек в Москве вакцинировались от коронавируса

Ростислав Зубков

Город

В Москве от коронавируса привились свыше 700 тысяч человек. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— На сегодняшний день в Москве вакцинировано более 700 тысяч человек с начала кампании, — сказала она в эфире «России 24».

Заммэра добавила, что в настоящее время Москва готова к любому развитию сценария пандемии.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова объявила, что первый этап вакцинации от COVID-19 прошли пять миллионов граждан по стране.

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Читайте также: Женщины в Москве чаще вакцинируются от COVID-19, чем мужчины

вакцинацияАнастасия РаковаМосква
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