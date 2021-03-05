Первый этап вакцинации от коронавируса прошли пять миллионов россиян

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Один из двух компонентов вакцины от новой коронавирусной инфекции получили пять миллионов россиян, оба компонента получили два с половиной миллиона человек. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она также добавила, что регионы России продолжают увеличивать рост возможностей вакцинации населения, передает РИА Новости.

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