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Первый этап вакцинации от коронавируса прошли пять миллионов россиян
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Первый этап вакцинации от коронавируса прошли пять миллионов россиян

Иван Юминов

Общество

Один из двух компонентов вакцины от новой коронавирусной инфекции получили пять миллионов россиян, оба компонента получили два с половиной миллиона человек. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она также добавила, что регионы России продолжают увеличивать рост возможностей вакцинации населения, передает РИА Новости.

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вакцинацияТатьяна Голикова
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