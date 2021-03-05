Россиянам рассказали, когда будет доступна вакцина «ЭпиВакКорона»

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Вакцина «ЭпиВакКорона» в рамках масштабной вакцинации будет доступна со второй половины марта. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

— Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию, — уточнил он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Ранее Максютов заявил, что иммунитет после «ЭпиВакКороны» будет действовать год. По его словам, исследование планируется проводить в рамках отслеживания иммунитета ста добровольцев после первой и второй фазы вакцинации.

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