«ЭпиВакКорона» должна быть эффективна против всех существующих штаммов COVID-19

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Препарат «ЭпиВакКорона» должна быть эффективна против всех штаммов коронавируса, в числе которых и южноафриканский. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил глава центра «Вектор» Ринат Максютов.

Он уточнил, что для установления степени эффективности требуются практические исследования.

— Если мы говорим о других вариантах нового коронавируса, таких как южноафриканский штамм, бразильский, то теоретический анализ их последовательности говорит о том, что вакцина «ЭпиВакКорона» будет одинаково эффективна и против данных вариантов штамма, — рассказал Максютов в эфире телеканала «Россия 24».

Практические исследования проведут уже после получения вирусных изолятов, добавил Максютов.

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