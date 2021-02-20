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Глава центра «Вектор» рассказал, что иммунитет после «ЭпиВакКороны» будет действовать год
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Глава центра «Вектор» рассказал, что иммунитет после «ЭпиВакКороны» будет действовать год

Никита Абрамов

Здоровье

Иммунитет после вакцинации «ЭпиВакКороной» будет действовать на протяжении года. Об этом в субботу, 20 февраля, рассказал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

— Мы рассчитываем, что иммунитет, который обеспечивается после иммунизации вакциной «ЭпиВакКорона», будет действовать на протяжении 12 месяцев, — сообщил Максютов.

Исследования планируется проводить в рамках отслеживания иммунитета 100 добровольцев после первой и второй фазы вакцинации, рассказал Максютов в эфире телеканала «Россия 24».

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