Для пожилых москвичей отменили обязательный домашний режим

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Обязательный домашний режим для пожилых москвичей перестал действовать в столице с понедельника, 8 марта. О смягчении ограничений ранее объявил мэр города Сергей Собянин.

Он отмечал, что ситуация с коронавирусом в мегаполисе улучшилась: число случаев ковида, выявляемых ежесуточно, сократилось в пять раз относительно пиковых показателей. Помимо этого, уровень распространения инфекции по иным значениям снизился примерно в два–три раза.

Все это позволило немного ослабить ограничительные меры, в том числе сделав обязательный домашний режим для горожан в возрасте 65 лет и старше рекомендательным. Более того, транспортные карты пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями также были разблокированы.

Мэр Москвы вместе с тем отмечал, что жители столицы старшего возраста по-прежнему остаются в группе риска. В этой связи им не следует посещать места большого скопления людей без особой необходимости.

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