Сергей Собянин объявил о разблокировке соцкарт и переводе домашнего режима в рекомендательный

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С 8 марта домашний режим для пожилых людей в Москве станет рекомендательным. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

По его словам, с 8 марта обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями отменяется. Он станет рекомендательным. Кроме того, с 8 марта будут разблокированы социальные карты москвичей старше 65 лет.

Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице постепенно улучшается. Уровень заболеваемости коронавирусом снижается. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения заболевания уменьшился в 2–3 раза.

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