Парковка в Москве стала бесплатной на время празднования 8 марта

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Международный женский день столичная парковка стала бесплатной. Об этом ранее заявлял московский Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По случаю праздника за паркинг не нужно будет платить даже на улицах, где обычно действует повышенный тариф (380 рублей в час днем, 200 в час — ночью). Единственное исключение составят парковки со шлагбаумом, уточняли в Дептрансе.

8 марта — не повод расслабляться на дороге, в связи с чем водителей просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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