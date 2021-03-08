Парковка в Москве стала бесплатной на время празднования 8 марта
В Международный женский день столичная парковка стала бесплатной. Об этом ранее заявлял московский Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
По случаю праздника за паркинг не нужно будет платить даже на улицах, где обычно действует повышенный тариф (380 рублей в час днем, 200 в час — ночью). Единственное исключение составят парковки со шлагбаумом, уточняли в Дептрансе.
8 марта — не повод расслабляться на дороге, в связи с чем водителей просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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