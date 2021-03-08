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Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта
Владимир Путин отметил, что женщины приносят в этот мир гармонию, нежность и красоту / Фото: Администрация Президента РФ

Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта

Юлия Курганова

Общество

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем. Он отметил, что празднование 8 Марта символизирует наступление весны и утверждает роль женщин в нашей жизни. Видео опубликовано на сайте главы государства.

— Сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат искренние слова нежной, сердечной признательности. Мы говорим их нашим мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, подругам, коллегам по работе. И эти давние традиции празднования 8 Марта создают у всех особое настроение, символизируют наступление весны, утверждают роль женщин в нашей жизни, сбережение тех истинных ценностей, которые во все время были и, уверен, останутся вдохновляющим нравственным ориентиром, — сказал он.

Глава государства отметил, что женщины приносят в мир гармонию, нежность, красоту и самые сильные бескорыстные чувства, в том числе материнскую любовь. Он поблагодарил представительниц прекрасного пола за умение сочетать заботу о доме и высокий профессионализм в работе.

Отдельно Путин отметил роль женщин-медиков. Он сказал, чтов тяжелых условиях эпидемии они проявили душевную щедрость и профессионализм. Медицинские работники каждый день спасают тысячи людей.

Президент пожелал женщинам здоровья, успехов, взаимопонимания с близкими, а также всегда иметь много поводов для улыбок и радости.

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