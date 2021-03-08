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Космонавты с борта МКС поздравили российских женщин с 8 Марта
Космонавты пожелали женщинам почувствовать внимание и заботу своих близких/ Фото: Роскосмос

Космонавты с борта МКС поздравили российских женщин с 8 Марта

Юлия Курганова

Общество

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков с борта Международной космической станции поздравили российских женщин с 8 Марта. Видео опубликовано на сайте Роскосмоса.

— Дорогие женщины, милые мамы, бабушки, сестры, дорогие жены и дочки, поздравляем вас с началом весны. Весна — это время обновления, пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее, — сказали они.

Космонавты пожелали женщинам почувствовать внимание и заботу своих близких, услышать искренние слова любви, побольше радости в жизни и семейного тепла.

Международный женский день отмечается в ряде стран 8 марта. Праздник появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права. С марта 1975 года он отмечается в ООН.

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