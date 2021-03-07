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Музей Победы подготовил онлайн-программу для москвичей к 8 Марта
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы подготовил онлайн-программу для москвичей к 8 Марта

Юлия Ямпольская

Город

Весенние мастер-классы, исторические ролики и видеоконцерт подготовил для горожан Музей Победы в честь праздника 8 Марта. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Уточняется, что посетители сайта узнают о судьбах женщин в годы Великой Отечественной войны. Например, о подвигах летчицы Валентины Гризодубовой и первой в СССР женщины-водолаза Нины Соколовой, героизме молодой подпольщицы Зины Портновой и испытаниях, через которые прошла маленькая Ангелина Эглит.

Помимо этого, москвичам представится возможность принять участие в мастер-классах по акварельной живописи и сухой пастели. Лауреаты конкурса «Моя Победа» научат рисовать букеты тюльпанов и сирени.

Закончится праздничный день видеоконцертом, в котором прозвучат песни о любви, весне и прекрасных женщинах. Их исполнят победитель проекта «Один в один!» Руслан Алехно, победительница первого сезона шоу «Голос» Дина Гарипова, участник проекта «Фабрика звезд — 7» Марк Тишман, а также полуфиналистка третьего сезона проекта «Голос» Валентина Бирюкова.

Полная программа праздника опубликована на сайте музея.

Читайте также: Музей Победы представил виртуальную выставку детских рисунков в честь своего 35-летия

праздникмузей Победы8 марта
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