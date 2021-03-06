Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Музей Победы представил виртуальную выставку детских рисунков в честь своего 35-летия
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей Победы представил виртуальную выставку детских рисунков в честь своего 35-летия

Никита Абрамов

Культура

Музей Победы в честь своего 35-летия разместил на своем сайте виртуальную выставку детских рисунков. Об этом в субботу, 6 марта, сообщила пресс-служба музея.

Уточняется, что на сайте представлены работы юных художников из 63 регионов России.

— Самыми активными стали участники из Брянской, Воронежской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Псковской, Ростовской и Челябинской областей, а также из Республики Татарстан, — говорится в сообщении.

Всего в экспозиции представлено более 700 рисунков. За лучшие из них пользователи смогут проголосовать до 28 марта. Троих победителей конкурса ждет приз — zoom-экскурсия по уникальной экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа».

Итоги конкурса подведут 30 марта.

Читайте также: Музей Победы разместил видеосюжет об освобождении Ржева

музей Победывыставкаонлайн-мероприятия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте