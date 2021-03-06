Музей Победы представил виртуальную выставку детских рисунков в честь своего 35-летия

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей Победы в честь своего 35-летия разместил на своем сайте виртуальную выставку детских рисунков. Об этом в субботу, 6 марта, сообщила пресс-служба музея.

Уточняется, что на сайте представлены работы юных художников из 63 регионов России.

— Самыми активными стали участники из Брянской, Воронежской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Псковской, Ростовской и Челябинской областей, а также из Республики Татарстан, — говорится в сообщении.

Всего в экспозиции представлено более 700 рисунков. За лучшие из них пользователи смогут проголосовать до 28 марта. Троих победителей конкурса ждет приз — zoom-экскурсия по уникальной экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа».

Итоги конкурса подведут 30 марта.

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