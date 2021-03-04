Музей Победы разместил видеосюжет об освобождении Ржева

Зрители перенесутся в современный Ржев и увидят мемориал Советскому солдату / Фото: пресс-служба Музея Победы

Видеосюжет об освобождении Ржева от немецко-фашистских захватчиков опубликовал на своем сайте Музей Победы. Новая программа вышла в рамках онлайн-телевидения учреждения. Ролик посвящен событиям 3 марта 1943 года, когда захватчиков изгнали из Ржева войска 30-й армии Западного фронта. Об этом сообщили в среду, 3 марта, в пресс-службе музея.

Пользователи узнают историю основания и развития города, который испокон веков охранял западные границы страны.

Ведущий расскажет о ходе боев подо Ржевом в 1941–1943 годах, о потерях Красной Армии в этой операции. О том, что в результате линия фронта была оттеснена от столицы, а угроза захвата Москвы окончательно устранена.

— В день освобождения в разрушенном до основания городе, где до войны проживало 56 тысяч человек, в живых осталось около 360, включая узников Покровской церкви, — рассказал экскурсовод Музея Победы Дмитрий Седов.

Фото: пресс-служба Музея Победы

Онлайн-зрители перенесутся в современный Ржев и увидят мемориал Советскому солдату, который был открыт 30 июня 2020 года. Он представляет собой бойца Красной Армии, которого уносят в небо журавли. Имена павших солдат увековечены на стальных плитах и в мультимедийной экспозиции музейного павильона.

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