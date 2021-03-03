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Женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы в Москве 8 марта
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы в Москве 8 марта

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Женщины смогут бесплатно посетить столичный Музей Победы в Международный женский день, 8 марта. Об этом рассказала пресс-служба музея.

К празднику в учреждении подготовили специальную программу. Подвигам советских женщин посветят исторический квест, участники которого познакомятся с судьбой Гули Королевой, Ольги Берггольц, Дины Волкац и других солдат, отличившихся во время Великой Отечественной войны.

— Вход в Музей Победы на Поклонной горе будет бесплатным для женщин 8 марта. В этот день музей подготовил специальную праздничную программу. Посетителей ждут бесплатные концерты, квест и мастер-классы для детей, — говорится в сообщении.

Для посетителей музея проведут концерты и представят программу «Поэзия для женщин». Для зрителей будут выступать участники фестиваля «Журавли Победы», солисты фонда одаренных детей «Арт-экспресс» и другие коллективы. В концерте примет участие певец Евгений Кунгуров, победители конкурсов Екатерина Иваний и Даниил Букач и другие музыканты.

Для детей в музее проведут мастер-класс «Открытка маме» и покажут фильм «Родные» режиссера Игоря Аксенова, сообщает ТАСС.

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