Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Выставку со снимками участников «Московского долголетия» открыли в центре столицы
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Выставку со снимками участников «Московского долголетия» открыли в центре столицы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Чистопрудный бульвар Карта всех событий

К трехлетию проекта «Московское долголетие» в центре столицы создали фотовыставку со снимками активных участников программы. На открытии экспозиции присутствовал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов и герои фотовыставки.

Посмотреть на выставку «Лица «Московского долголетия»: разрушая мифы о возрасте» можно на Чистопрудном бульваре. На стендах размещены фотографии и истории москвичей старшего возраста, которые увлекаются спортом, танцами или искусством. Кроме того, среди героев экспозиции есть финалисты и победители конкурсов «Супербабушка», «Супердедушка» и театрального фестиваля «Серебряная астра».

— Выставка наглядно развенчивает стереотипы о старшем поколении. Мы видим, что в любом возрасте можно найти друзей и вторую половину, новые увлечения и хобби, выйти на сцену театра. Уверен, что истории, представленные на фотовыставке, станут примером для других горожан, — отметил Владимир Филиппов.

По его словам, в онлайн-программах проекта участвуют около 77 тысяч человек.

Один из участников проекта выразил надежду на то, что выставка вдохновит других жителей города старшего возраста присоединиться к «Московскому долголетию». Уточняется, что проект отметил свое трехлетие 1 марта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Владимир Филиппов: «Московское долголетие» — крупнейший в Европе проект для старшего поколения

пожилой человек«Московское долголетие»выставка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качайте ягодицы, сдувайте грудь: мода опять изменилась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Все мнения
О проекте