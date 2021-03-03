Выставку со снимками участников «Московского долголетия» открыли в центре столицы

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Россия, Москва, Чистопрудный бульвар Карта всех событий

К трехлетию проекта «Московское долголетие» в центре столицы создали фотовыставку со снимками активных участников программы. На открытии экспозиции присутствовал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов и герои фотовыставки.

Посмотреть на выставку «Лица «Московского долголетия»: разрушая мифы о возрасте» можно на Чистопрудном бульваре. На стендах размещены фотографии и истории москвичей старшего возраста, которые увлекаются спортом, танцами или искусством. Кроме того, среди героев экспозиции есть финалисты и победители конкурсов «Супербабушка», «Супердедушка» и театрального фестиваля «Серебряная астра».

— Выставка наглядно развенчивает стереотипы о старшем поколении. Мы видим, что в любом возрасте можно найти друзей и вторую половину, новые увлечения и хобби, выйти на сцену театра. Уверен, что истории, представленные на фотовыставке, станут примером для других горожан, — отметил Владимир Филиппов.

По его словам, в онлайн-программах проекта участвуют около 77 тысяч человек.

Один из участников проекта выразил надежду на то, что выставка вдохновит других жителей города старшего возраста присоединиться к «Московскому долголетию». Уточняется, что проект отметил свое трехлетие 1 марта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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