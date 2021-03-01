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Владимир Филиппов: «Московское долголетие» — крупнейший в Европе проект для старшего поколения
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Владимир Филиппов: «Московское долголетие» — крупнейший в Европе проект для старшего поколения

Марьяна Шевцова

Город

1 марта 2021 года исполняется три года с момента появления в Москве проекта для старшего поколения «Московское долголетие». За это время его участники не раз удивляли горожан своими рекордами, достижениями и историями преображения. «Вечерняя Москва» поговорила с заместителем руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимиром Филипповым о том, с каким настроением проект встречает свой очередной день рождения.

— Владимир Эдуардович, с какими результатами проект «Московское долголетие» пришел к своему трехлетию?

— Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, в которых мы все оказались в прошлом году из-за коронавируса, проект ни на один день не останавливал свою работу и помог москвичам старшего возраста сохранить физическую активность и бодрость духа даже в самые сложные дни самоизоляции.

Как вы знаете, наша целевая аудитория оказалась в группе риска, и мы были вынуждены оперативно переводить проект в новый для нас дистанционный формат работы. Мы понимали, что онлайн-формат — это в какой-то мере суррогат проекта. С другой стороны, это принципиально новый проект, новые технологические решения, другая эмоциональная ситуация, система финансирования. К апрелю 2020 года нами была проделана огромная работа по перезаключению договоров, по введению новых стандартов системы контроля и проверки качества занятий.

К 16 марта, когда был опубликован Указ мэра Москвы о временной приостановке очных занятий проекта, у нас были самые высокие показатели: больше 215 тысяч москвичей старшего возраста регулярно посещали занятия, которые проводили 1440 организаций-поставщиков. Сейчас онлайн работают 622 организации, занятия посещают более 76 тысяч человек.

— В целом это тоже много, учитывая, что старшее поколение с цифровыми технологиями на «вы», ведь принято считать, что они не пользуются гаджетами и интернетом.

— Это миф, который участники проекта разрушили в первые дни самоизоляции. Они достаточно быстро адаптировались к новым условиям. С самого начала мы наблюдали еженедельный прирост участников. Стартовали мы с 20 тысяч участников, занимающихся онлайн в апреле прошлого года, а сейчас уже 76 тысяч. Прирост почти в четыре раза!

Мы считаем, что быстрый переход проекта в онлайн был осуществлен не только благодаря энтузиазму участников, но и сплоченной команде проекта. Несмотря на большую занятость в других важных программах, связанных с пандемией, таких как работа с социальными помощниками и помощь во временных госпиталях, наши сотрудники продолжили поддерживать связь с участниками в еженедельном режиме. Они помогали им установить то или иное приложение, подключиться к дистанционным занятиям и настроить нужную программу.

По сути, наши сотрудники стали для участников самыми доверенными людьми. У многих была полная растерянность, изменилась картина мира: удаленка, сокращение доходов, проблемы с работой, школой, опасения за свое здоровье... И младшие родственники не всегда могли заботиться о своих старших. В этот момент наши сотрудники обеспечили психологический комфорт участникам и стали для них универсальными помощниками, к которым можно обратиться по любому вопросу: начиная от настройки компьютера и заканчивая выгулом собак.

— Сейчас много говорят о том, что пандемия стала катализатором цифровизации многих отраслей экономики. Это утверждение актуально для проекта «Московское долголетие»?

— Безусловно! Забота о безопасности участников проекта позволила очень оперативно создать сервис дистанционной записи в проект на сайте mos.ru. В мирное время на это бы ушло гораздо больше времени. А сейчас за четыре месяца им воспользовалось уже более четырех тысяч человек.

Несмотря на то что прошлый год стал самым сложным для всей системы социальной защиты, проект «Московское долголетие» постоянно развивался. В октябре 2020 года мы даже запустили новый онлайн-сезон, в котором открылось два новых направления — «Литературная мастерская» и «Онлайн-экскурсии». Лучшие гиды в двадцати мировых городах проводят экскурсии в онлайн-формате для наших участников. До пандемии мы о таком точно не думали!

— Как проект будет развиваться в 2021 году? Уже планируете возобновить занятия в привычном формате?

— Город прикладывает огромные усилия, чтобы как можно быстрее победить эпидемию. Сейчас мы видим, что москвичи старшего возраста активно начали записываться на прививку, чтобы иметь возможность скорее вернуться к привычному ритму жизни. Очные занятия в проекте будут возобновлены, как только позволит эпидемическая ситуация в Москве. При этом для удобства участников онлайн-занятия будут сохранены и после пандемии.

Уже сейчас «Московское долголетие» является крупнейшим в Европе образовательным, досуговым и оздоровительным проектом для старшего поколения, и мы планируем сохранять этот статус и развивать проект в соответствии с меняющимися запросами москвичей старшего возраста. Мы хотим стать настоящей экосистемой активного долголетия, объединяющей всех, кто разделяет принципы здорового образа жизни и верящих в теорию «успешной старости».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За три года в проекте проведено почти 18 миллионов занятий.

За все время существования проекта его участниками стали более 380 тысяч москвичей старшего поколения.

Более 34,5 тысячи самых преданных участников беспрерывно занимаются в проекте с 2018 года, с первых дней его существования.

Самым популярным онлайн-направлением является гимнастика — ее выбирают 22 процента участников, на втором месте танцы и английский язык — восемь процентов, далее идут онлайн-экскурсии и уроки по красоте и стилю, их выбирают семь процентов москвичей старшего возраста.

Активнее всего онлайн-занятия посещают москвичи в возрасте 60–70 лет (около 53 процентов), но есть и участники, достигшие возраста 80 лет и старше, таких в проекте 3,6 тысячи человек (4,7 процента).

91 процент участников проекта — женщины.

Читайте также: Проект «Московское долголетие» провел 18 миллионов занятий за три года работы

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