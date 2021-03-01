Проект «Московское долголетие» провел 18 миллионов занятий за три года работы

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

За три года работы проект «Московское долголетие» провел 18 миллионов занятий для 380 тысяч участников. Об этом рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

Проект рассчитан на москвичей в возрасте 60-70 лет. На период пандемии программа переходила в онлайн-формат, благодаря чему появились такие новые направления, как «Литературная мастерская» и «Онлайн-экскурсии». За четыре месяца дистанционной работы к онлайн-занятиям через портал mos.ru присоединились более четырех тысяч москвичей старшего возраста.

— Онлайн-формат стал хорошей альтернативой очным занятиям для участников и поставщиков. Несмотря на то что старшее поколение во время пандемии оказалось в группе риска, проект ни на один день не останавливал свою работу и помог москвичам «серебряного» возраста сохранить физическую активность и бодрость духа в самые сложные дни домашнего режима. Кроме того, это стало хорошей финансовой поддержкой для поставщиков в период действующих ограничений, — пояснил Евгений Стружак.

Уточняется, что онлайн-уроки для участников программы проводят 622 организации. В 2021 году планируется провести занятия для 1,3 тысячи сотрудников данной программы.

Одним из самых популярных направлений являются занятия по гимнастике. Второе место делят танцы и английский язык, а третье — занятия по красоте и стилю, а также «Онлайн-экскурсии». Женщины составляют более 90 процентов участников проекта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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