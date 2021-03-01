Проект «Московское долголетие» провел 18 миллионов занятий за три года работы
За три года работы проект «Московское долголетие» провел 18 миллионов занятий для 380 тысяч участников. Об этом рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.
Проект рассчитан на москвичей в возрасте 60-70 лет. На период пандемии программа переходила в онлайн-формат, благодаря чему появились такие новые направления, как «Литературная мастерская» и «Онлайн-экскурсии». За четыре месяца дистанционной работы к онлайн-занятиям через портал mos.ru присоединились более четырех тысяч москвичей старшего возраста.
— Онлайн-формат стал хорошей альтернативой очным занятиям для участников и поставщиков. Несмотря на то что старшее поколение во время пандемии оказалось в группе риска, проект ни на один день не останавливал свою работу и помог москвичам «серебряного» возраста сохранить физическую активность и бодрость духа в самые сложные дни домашнего режима. Кроме того, это стало хорошей финансовой поддержкой для поставщиков в период действующих ограничений, — пояснил Евгений Стружак.
Уточняется, что онлайн-уроки для участников программы проводят 622 организации. В 2021 году планируется провести занятия для 1,3 тысячи сотрудников данной программы.
Одним из самых популярных направлений являются занятия по гимнастике. Второе место делят танцы и английский язык, а третье — занятия по красоте и стилю, а также «Онлайн-экскурсии». Женщины составляют более 90 процентов участников проекта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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