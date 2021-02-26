Свыше двух тысяч москвичей присоединились к проекту «Освой гаджет»

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Более двух тысяч жителей столицы старшего возраста присоединились к проекту «Освой гаджет» с сентября 2020 года. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

В ведомстве рассказали, что в рамках проекта пожилые горожане смогут научиться пользоваться мобильным телефоном, планшетом или компьютером. Так, специалисты столичных социальных центров объясняли жителям старшего возраста базовые функции смартфонов. С конца сентября 2020 года уроки проходили дистанционно.

На данный момент горожанам доступны 40 обучающих видеороликов.

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