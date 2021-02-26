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Жителей столицы пригласили отметить трехлетие проекта «Московское долголетие»
Фото: Анна Быкова/Вечерняя Москва

Жителей столицы пригласили отметить трехлетие проекта «Московское долголетие»

Юлия Ямпольская

Город

Горожан пригласили отметить трехлетие проекта «Московское долголетие», которое состоится 1 марта. Жители смогут поучаствовать в праздничных мероприятиях.

Как отметил глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак, в 2020 году проект смог доказать, что его участники являются активными и неравнодушными людьми.

— Надеемся, что в этом году поэтапно проект будет возвращаться к привычному ритму, при этом продолжит развивать те новшества, которые были внедрены во время пандемии, — цитирует руководителя ведомства официальный сайт мэра Москвы.

Так, 1 марта всех желающих приглашают на оздоровительную прогулку. Участники пройдут три тысячи шагов в любом темпе и ритме в парке или сквере, во дворе дома, по квартире, со скандинавскими палками или без.

— Главная идея акции заключается в том, чтобы еще раз напомнить москвичам старшего поколения о пользе физической активности. Учеными доказано, что регулярная ходьба продлевает жизнь, является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, оказывает общеукрепляющее действие на организм и улучшает настроение, — добавил Евгений Стружак.

Кроме того, на Гоголевском, Тверском и Чистопрудном бульварах горожан ожидают уличные фотовыставки, посвященные участникам проекта и их достижениям. Создателями образов выступят фотографы Дмитрий Исхаков и Александр Орлов.

Помимо этого, в честь праздника «Московское долголетие» запускает акцию для новых участников. Жители столицы старшего возраста, которые запишутся в проект 1 марта, получат памятные подарки.

Присоединиться к проекту можно онлайн, оставив заявку на портале mos.ru или обратившись в территориальные центры социального обслуживания.

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