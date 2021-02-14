Проект «Московское долголетие» помогает горожанам старшего возраста найти свою вторую половинку

Участники «Московского долголетия» Алексей Белов и Татьяна Карасева познакомились на проекте и теперь часто проводят время вместе / Фото: Анна Малакмадзе, «Вечерняя Москва»

Проект «Московское долголетие» считается самым романтическим для старшего поколения. Об этом заявил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Филиппов накануне Дня всех влюбленных.

По словам Филиппова, до пандемии в столичные загсы с заявлением на регистрацию брака обратились порядка 20 пар, познакомившихся во время проекта.

— Между ними вспыхнула искра, они какое-то время проверяли свои чувства, а потом решили узаконить отношения, — рассказал он.

Стоит отметить, что статистика Управления ЗАГС Москвы говорит о росте количества возрастных браков.

— В прошлом году поженились более 6 тысяч человек в возрасте старше 55 лет, — добавил Владимир Филиппов. Столица является лидером по продолжительности жизни в стране, а также входит в топ-10 мегаполисов мира. В этой связи у старшего поколения стали формироваться новые запросы, в том числе на знакомства и создание семьи.

Так сложилось, что у проекта «Московское долголетие» женское лицо, порядка 85 процентов участников — это представительницы прекрасного пола. Замглавы департамента уточнил, что большинство женщин, к сожалению, одиноки.

— Отсутствие близкого человека рядом, поддержки не может положительно сказываться на их психоэмоциональном состоянии и здоровье, — пояснил он.

Поэтому в проекте создаются все условия и проводятся мероприятия, направленные на создание романтических отношений, знакомства с новыми людьми.

Ярким примером того, что на «Московском долголетии» можно встретить свою вторую половинку, являются Алексей Белов и Татьяна Карасева, которые познакомились на проекте.

— Я еще очень молод, веду спортивный образ жизни, а еще я очень влюбчивый, — поделился Алексей. — И был в поисках любимой.

На Татьяну Алексей обратил внимание во время ежегодного конкурса «Супербабушка» 2019 года. В первую очередь его покорили ее лучезарная улыбка и активность.

— Рядом с ним мне очень хорошо, общение с Алексеем поднимает мне настроение даже в самые трудные моменты жизни, — рассказала Татьяна.

Во время пандемии влюбленные стали чаще встречаться вне занятий проекта. Вместе они ходят на каток на Красной площади и каждый раз с трепетом ждут нового свидания.

— Это очень романтическое место, советую всем там побывать и покататься под чудесную музыку, которая там всегда играет, — добавила участница «Московского долголетия».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Уханева, исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы:

— На протяжении уже многих лет сохраняется тенденция к увеличению количества бракосочетаний, заключенных в возрасте старшее 55 лет. При этом для большинства таких молодоженов брак оказывается не первый. У нас есть уникальные случаи, когда возраст супругов более 70 и даже 80 лет.

Есть примеры, когда люди женятся повторно на своих же бывших супругах. А есть истории, когда мужчина и женщина в молодости встречались, разошлись, прожили всю жизнь и внезапно встретились снова, решив все-таки пожениться уже в зрелом возрасте.

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