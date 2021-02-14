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Проект «Московское долголетие» помогает горожанам старшего возраста найти свою вторую половинку
Участники «Московского долголетия» Алексей Белов и Татьяна Карасева познакомились на проекте и теперь часто проводят время вместе / Фото: Анна Малакмадзе, «Вечерняя Москва»

Проект «Московское долголетие» помогает горожанам старшего возраста найти свою вторую половинку

Марьяна Шевцова

Общество

Проект «Московское долголетие» считается самым романтическим для старшего поколения. Об этом заявил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Филиппов накануне Дня всех влюбленных.

По словам Филиппова, до пандемии в столичные загсы с заявлением на регистрацию брака обратились порядка 20 пар, познакомившихся во время проекта.

— Между ними вспыхнула искра, они какое-то время проверяли свои чувства, а потом решили узаконить отношения, — рассказал он.

Стоит отметить, что статистика Управления ЗАГС Москвы говорит о росте количества возрастных браков.

— В прошлом году поженились более 6 тысяч человек в возрасте старше 55 лет, — добавил Владимир Филиппов. Столица является лидером по продолжительности жизни в стране, а также входит в топ-10 мегаполисов мира. В этой связи у старшего поколения стали формироваться новые запросы, в том числе на знакомства и создание семьи.

Так сложилось, что у проекта «Московское долголетие» женское лицо, порядка 85 процентов участников — это представительницы прекрасного пола. Замглавы департамента уточнил, что большинство женщин, к сожалению, одиноки.

— Отсутствие близкого человека рядом, поддержки не может положительно сказываться на их психоэмоциональном состоянии и здоровье, — пояснил он.

Поэтому в проекте создаются все условия и проводятся мероприятия, направленные на создание романтических отношений, знакомства с новыми людьми.

Ярким примером того, что на «Московском долголетии» можно встретить свою вторую половинку, являются Алексей Белов и Татьяна Карасева, которые познакомились на проекте.

— Я еще очень молод, веду спортивный образ жизни, а еще я очень влюбчивый, — поделился Алексей. — И был в поисках любимой.

На Татьяну Алексей обратил внимание во время ежегодного конкурса «Супербабушка» 2019 года. В первую очередь его покорили ее лучезарная улыбка и активность.

— Рядом с ним мне очень хорошо, общение с Алексеем поднимает мне настроение даже в самые трудные моменты жизни, — рассказала Татьяна.

Во время пандемии влюбленные стали чаще встречаться вне занятий проекта. Вместе они ходят на каток на Красной площади и каждый раз с трепетом ждут нового свидания.

— Это очень романтическое место, советую всем там побывать и покататься под чудесную музыку, которая там всегда играет, — добавила участница «Московского долголетия».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Уханева, исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы:

— На протяжении уже многих лет сохраняется тенденция к увеличению количества бракосочетаний, заключенных в возрасте старшее 55 лет. При этом для большинства таких молодоженов брак оказывается не первый. У нас есть уникальные случаи, когда возраст супругов более 70 и даже 80 лет.

Есть примеры, когда люди женятся повторно на своих же бывших супругах. А есть истории, когда мужчина и женщина в молодости встречались, разошлись, прожили всю жизнь и внезапно встретились снова, решив все-таки пожениться уже в зрелом возрасте.

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