Москвичи впервые зарегистрировали брак на катке ВДНХ

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Москвичи провели первую регистрацию брака на катке ВДНХ. Об этом рассказала руководитель департамента общественных связей и рекламы выставки Ольга Говердовская.

По ее словам, проект организовало столичное управление ЗАГС и ВДНХ. Бракосочетание провели на самом большем катке в Москве на территории выставочного комплекса.

— 14 февраля впервые торжественная регистрация брака прошла на самом большом катке Москвы, — уточнила она.

Жители города могут зарегистрировать свой брак на необычных площадках в рамках проекта мэра Москвы Сергея Собянина, рассказала начальник дворца бракосочетания на ВДНХ управления ЗАГС Москвы Наталия Шарпар. Она отметила, что в 2021 году список уникальных площадок будет пополняться.

— В Москве много необычных мест, и мы будем рассматривать какие-то праздничные даты, — приводит сообщение Москва24.

Ранее москвичей пригласили провести на ВДНХ День всех влюбленных. На территории комплекса организовали множество праздничных мероприятий, концертов, экскурсий и мастер-классов.

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