Опрос показал, сколько россиян собираются отмечать День влюбленных

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Всего 13 процентов жителей России, принявших участие в опросе портала SuperJob, намерены отмечать День святого Валентина (День влюбленных) 14 февраля.

Как показало исследование, количество россиян, которые намерены отпраздновать День влюбленных, упало до 14-летнего минимума. При этом год от года показатель сокращается. В 2007 году этот праздник отмечали 50 процентов респондентов, в 2013 году — 33 процента, в 2016 году — 20 процентов.

Молодые люди проявляют ко Дню святого Валентина больше интереса, чем респонденты в возрасте: если среди опрошенных в возрасте до 24 лет намерены праздновать 19 процентов, среди участников исследования старше 45 лет таких лишь восемь процентов.

Среди представителей отдельных профессий наиболее романтично настроены бармены (33 процента заявили, что будут отмечать праздник), администраторы (23 процента), секретари (19 процентов), офис-менеджеры (18 процентов) и менеджеры по продажам (17 процентов).

Самыми неромантичными оказались системные администраторы и водители (по пять процентов желающих отметить День влюбленных), бухгалтеры, мерчандайзеры и программисты (по шесть процентов).

При этом четверо из десяти мужчин, состоящих в браке или отношениях, планируют купить букет своей подруге 14 февраля. Открытки-валентинки менее популярны: продажи накануне праздника снизились на 18 процентов расчетами год к году, подсчитали в службе аналитики «Платформы ОФД».

По мнению психолога Артема Карабанова, уменьшение числа россиян, которые собираются отпраздновать День святого Валентина, можно считать хорошим признаком.

— Этот праздник был особенно важен тем, кто проводит вместе мало времени, это был их шанс как-то компенсировать упущенное время. А сейчас многие пары работают удаленно и, живя вместе, могут попросту не испытывать потребности в отдельном Дне влюбленных, — пояснил эксперт «Известиям».

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