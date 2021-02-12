Экстрасенс рассказала, как одиноким привлечь любовь в День святого Валентина

Кадр из фильма «День святого Валентина» (2010)

Астролог и экстрасенс Алена Полынь рассказала накануне Дня святого Валентина, чего ждать от этого праздника и что можно подарить своей второй половинке. Об этом сообщает ФАН.

— Этот праздник нужно правильно отмечать. Подобные даты, связанные с любовными делами, требуют особого подхода. Это касается и подарков. Лучше всего 14 февраля радовать друг друга парными сувенирами. Например, фигурками лебедей или котиков. Можно подарить друг другу два браслета. Да хоть пару носков! Если в такой день подарить нечто, не подразумевающее парность, это чревато негативными последствиями, — объяснила экстрасенс.

В этот день также важны фантазия и выдумка при выборе подарка, ведь не все можно представить в парном варианте. Например, сгодятся два билета на выставку, в театр, модный клуб или путевка на двоих.

— Дам совет тем, кто страдает от того, что у них еще нет второй половинки. День всех влюбленных — отличный повод, чтобы изменить свою жизнь. Для этого возьмите большую красную восковую свечу (но ни в коем случае не церковную, так как церковь против магии и колдовства) и поставьте ее на стол, накрытый красной скатертью или салфеткой, на котором должно быть что-то сладкое. Погасите верхний свет, зажгите свечу, посмотрите на нее и мысленно отворите свое сердце для нового чувства. Это должно сработать, — посоветовала Алена Полынь.

При этом сделать так могут не только девушки, но и молодые люди.

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