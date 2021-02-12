Мягкие игрушки, рамка для фото: что еще не надо дарить в День святого Валентина

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Подготовку ко Дню святого Валентина начали многие влюбленные во всем мире. Подборку самых неудачных и несуразных подарков собрали аналитики по результатам опроса, проведенного международным скидочным сервисом. Об этом сообщает ФАН.

По итогам исследования выяснилось, что девушки против подарочного алкоголя (36 процентов), спортивного инвентаря (26 процентов), мягких игрушек (21 процент), элементов интерьера (18 процентов) и настольных игр (17 процентов).

В свою очередь, парни не хотят получить в качестве подарка мягкие игрушки (20 процентов), открытки (25 процентов), косметику (22 процента) и цветы (32 процента).

ФАН также предлагает подборку ненужных подарков, которые не стоит покупать своей второй половинке. Среди них рамки для фотографий, средства гигиены, одежда и нижнее белье, презенты, намекающие на несовершенства фигуры и внешности, а также предметы кухонной утвари.

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