Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мягкие игрушки, рамка для фото: что еще не надо дарить в День святого Валентина
Фото: Pixabay

Мягкие игрушки, рамка для фото: что еще не надо дарить в День святого Валентина

Елена Фролова

Общество

Подготовку ко Дню святого Валентина начали многие влюбленные во всем мире. Подборку самых неудачных и несуразных подарков собрали аналитики по результатам опроса, проведенного международным скидочным сервисом. Об этом сообщает ФАН.

По итогам исследования выяснилось, что девушки против подарочного алкоголя (36 процентов), спортивного инвентаря (26 процентов), мягких игрушек (21 процент), элементов интерьера (18 процентов) и настольных игр (17 процентов).

В свою очередь, парни не хотят получить в качестве подарка мягкие игрушки (20 процентов), открытки (25 процентов), косметику (22 процента) и цветы (32 процента).

ФАН также предлагает подборку ненужных подарков, которые не стоит покупать своей второй половинке. Среди них рамки для фотографий, средства гигиены, одежда и нижнее белье, презенты, намекающие на несовершенства фигуры и внешности, а также предметы кухонной утвари.

Читайте также: Стало известно, сколько тратят на подарки ко Дню святого Валентина женатые и холостые мужчины

подаркиДень всех влюбленных День святого Валентина
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва кабацкая: не требуйте долива после отстоя

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Все мнения
О проекте