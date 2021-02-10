Стало известно, сколько тратят на подарки ко Дню святого Валентина женатые и холостые мужчины

Кадр из фильма «День святого Валентина»

Мужчины в среднем планируют потратить на подарок ко Дню святого Валентина для своих жен 2,6 тысячи рублей, а холостяки порадуют своих девушек более чем на три тысячи рублей. В свою очередь жены собираются потратить на мужской подарок около 1,7 тысячи рублей, а девушки — более двух тысяч рублей. Опрос среди россиян старше 18 лет провел сервис по поиску работы SuperJob, сообщают «Невские новости».

Выяснилось, что подготовку к предстоящему празднику начали 17 процентов опрошенных россиян. Из этого числа каждый десятый собирается вручить подарок только своему партнеру, порядка четырех процентов респондентов поздравят близких и детей, а еще три процента — друзей и родителей. Почти семь процентов участников опроса рассказали, что побалуют себя в этот день, а также коллег и даже бывших. Не собираются отмечать День святого Валентина свыше 55 процентов россиян.

Наибольшую сумму собираются выделить на праздничные подарки мужчины до 34 лет, а минимальную — женщины от 35 до 44 лет.

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