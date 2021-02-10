Самую большую валентинку в Москве разместят на экране павильона МЦД

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

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В Telegram-канале департамента отметили, что с 6 по 9 февраля проводился сбор поздравлений ко Дню святого Валентина от пассажиров в соцсетях.

— Вы присылали признания в любви вторым половинкам и даже домашним животным. Их мы объединим в видео — пусть о вашей любви узнает весь город, — говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что 13 и 14 февраля в павильоне МЦД можно будет самостоятельно сделать валентинку. Сотрудники обеспечат гостей всеми необходимыми материалами.

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