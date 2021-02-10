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Самую большую валентинку в Москве разместят на экране павильона МЦД
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Самую большую валентинку в Москве разместят на экране павильона МЦД

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала, 1Карта всех событий

На внешнем экране павильона Московских центральных диаметров (МЦД) 14 февраля, в День всех влюбленных, разместят самую большую валентинку в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы в среду, 10 февраля.

В Telegram-канале департамента отметили, что с 6 по 9 февраля проводился сбор поздравлений ко Дню святого Валентина от пассажиров в соцсетях.

— Вы присылали признания в любви вторым половинкам и даже домашним животным. Их мы объединим в видео — пусть о вашей любви узнает весь город, — говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что 13 и 14 февраля в павильоне МЦД можно будет самостоятельно сделать валентинку. Сотрудники обеспечат гостей всеми необходимыми материалами.

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