В Москве в день Святого Валентина устроят ледовый карнавал

Мечта студентки колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга Вики Волковой стать реставратором близка к осуществлению. Учебное заведение охотно принимает в свои ряды выпускников Школы реставрации / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Столичная Школа реставрации в третий раз распахнула свои двери перед юными москвичами. Приобщиться к опыту возрождения старины могут все желающие от 11 до 18 лет.

Занятия проходят на базе Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26 кадр» в просторном светлом классе. Образцы готовых работ и запах свежей краски создают здесь творческую атмосферу.

— Готовим школьников к осознанному выбору профессии, — поясняет глава отдела реставрации и деревообработки колледжа Дмитрий Тузов. Программа предполагает не только лекции и занятия в мастерских, но и экскурсии на отреставрированные объекты культурного наследия.

— Оба этапа тематически связаны, — поясняет реставратор. — Например, сегодня ребята занимаются изучением видов росписи, настенной, масляной живописи, фресок, а потом мы повезем их на объект культурного наследия.

Занятия проводит художник-реставратор Ольга Бессонова, а экскурсии по восстановленным культурным памятникам организуют те, кто на них работал. Сейчас всем ученикам раздали краски, карандаши, кальку и небольшие дощечки, учитель объясняет, как и что нужно делать. Работа начинается с нанесения контуров будущего рисунка — прорисей.

— В классе рассказывают о тех или иных работах, и ученики могут что-то попробовать сделать самостоятельно, — поясняет глава отдела. — А во время экскурсии они увидят, как все это бывает по-настоящему. На месте ребятам покажут, в каком состоянии объект был до начала работ, расскажут, что нужно было сделать, чтобы вернуть ему первоначальный вид.

Сейчас над своими первыми работами корпят 18 начинающих реставраторов. Но это не предел.

— В группе может быть до 20 человек. Пока набрали только одну группу. Но если есть желающие, создадим и вторую, — поясняет преподаватель.

Самый младший ученик — одиннадцатилетний Дима Тюренков, он же пока единственный мальчик в группе. К обучению в школе его подтолкнул пример родителей.

— Моя мама — реставратор, папа работает кузнецом, он выковывает разные кузнечные сувениры. Я просто решил продолжать семейную традицию, — рассказывает Дима. — После школы пойду учиться на реставратора.

У учеников постарше — более конкретные планы. Например, у 16-летней Маши Моховой.

— Через год мне поступать в университет, хотела бы стать реставратором, поэтому для начала решила пойти в эту школу, чтобы познакомиться с профессией поближе, — объясняет она. — Я увлекалась историей искусств, а несколько лет назад открыла для себя профессию реставратора и просто влюбилась в нее.

Впрочем, не все ученики школы окончательно решили посвятить себя делу возрождения старины. Например, четырнадцатилетняя Настя Михайлова призналась, что с выбором профессии окончательно еще не определилась.

— Я люблю рисовать и раньше планировала учиться на художника, но когда узнала о реставрации, подумала: «А почему бы и нет?» — и сейчас я здесь,— говорит Настя. Занятия продлятся до мая. А далее желающие смогут получить допобразование в рамках проекта «Профессиональное обучение без границ».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия города Москвы:

— На занятиях школьники знакомятся с объектами культурного наследия, учатся работать с инструментами, нужными для обработки и реставрации изделий из дерева, камня, лепнины, с материалами, которые используются при реставрации, посещают мастерские, погружаются в творчество. Это позволяет определиться с выбором профессии.

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