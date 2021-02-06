Столичные парки и музеи подготовили новую онлайн-программу для детей на неделю

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Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, Центральная площадь, 1 Карта всех событий

Столичные парки, музеи, библиотеки и культурные центры подготовили новые онлайн-занятия для детей с 8 по 14 февраля. Среди мероприятий — уроки живописи, виртуальный тур по музею-усадьбе «Кусково» и мастер-классы по изготовлению подарков ко Дню всех влюбленных.

Культурный центр «Зеленоград» проведет онлайн-мастер-класс по живописи «Зима в технике гжель». Юных пользователей научат писать красочный зимний пейзаж гуашью в технике гжель. Урок пройдет на YouTube-канале центра 8 февраля в 11:00.

Мастер-класс по живописи также записали сотрудники парка «Фили». Под руководством заслуженного художника России Сергея Цыганова маленькие зрители смогут акварелью нарисовать снегиря. Занятие пройдет 10 февраля, начало запланировано на 12:00 .

Культурный центр «Зеленоград» приглашает детей на авторский мастер-класс «Рыбка из мозаики», а Таганский парк проведет творческий мастер-класс по изготовлению уникальные украшений.

В культурном центре «Зеленоград» также научат делать снежинки из фетра. Урок состоится 11 февраля в 11:00 на YouTube-канале центра.

Ко дню святого Валентина Центральная библиотека № 21 расскажет и покажет, как сделать 3D-открытки, а культурный центр «Загорье» покажет спектакль «Что мы знаем о любви». Представление начнется 14 февраля в 18:00 на YouTube-канале центра, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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