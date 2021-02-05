Школьников и студентов колледжей столицы приглашают на профессиональные стажировки

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Занятия для ребят пройдут в режиме онлайн. Школьники и студенты московских колледжей узнают о тенденциях рынка труда, современных технологиях в самых актуальных областях промышленности и производства, познакомятся с инновационными компаниями и предприятиями с богатым опытом и историей. А еще ребята усовершенствуют свои навыки, необходимые для самопрезентации, трудоустройства и построения успешной карьеры.

«Студенческий тайм-менеджмент, или как все успевать»

Когда: 8 февраля

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Жизнь студента насыщена яркими событиями: учеба, новые знакомства, творческие увлечения, встречи с друзьями, сессия, а иногда еще и работа. Как же все успевать и не уставать? Вебинар научит любого студента анализировать свой день с точки зрения эффективности его организации; ставить цели и планировать их достижение с учетом необходимых ресурсов; расставлять приоритеты и распределять усилия между повседневной работой и долгосрочными задачами; отыскивать скрытые мотивационные резервы. На мероприятиях, которые проведут сотрудники компании «СуперДжоб», учащиеся узнают, какие внешние инструменты использовать для организации собственной работы.

«Беспилотные летательные аппараты: IT-технологии и робототехника»

Когда: 10 февраля

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Когда: 17 февраля

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На онлайн-встречах с представителем компании «Коптер Экспресс» участники познакомятся с оборудованием, применяемым в разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов мультироторного типа и их программным обеспечением. Школьникам расскажут о надежных и современных летательных аппаратах, по качеству и техническим характеристикам соответствующих мировым стандартам.

«Авиационная промышленность: Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышева»

Когда: 10 февраля

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Когда: 17 февраля

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Специалисты одной из ведущих компаний российского оборонно-промышленного комплекса познакомят с историей завода, производимой продукцией и структурой предприятия. Также они подробно расскажут о возможностях обучения сотрудников и корпоративных ценностях компании. Участники онлайн-встречи узнают о развитии отечественного двигателестроения и всего самолетостроения России и смогут задать интересующие вопросы.

«ФГПУ ФИПС: защита интеллектуальной собственности»

Когда: 10 февраля

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Интеллектуальная собственность становится неотъемлемой частью общества, а человеческий капитал — основополагающим в современной цивилизации. На встрече специалисты Всероссийской патентно-технической библиотеки раскроют важность изобретательской деятельности и защиты результатов интеллектуального труда.

«Прошлое и будущее в транспортировке газа»

Когда: 11 февраля

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Когда: 18 февраля

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Представители Музея магистрального транспорта газа познакомят с историей ООО «Газпром трансгаз Москва», расскажут о ветеранах и сегодняшнем трудовом коллективе предприятия. В ходе увлекательного общения школьники и студенты получат представление о географии деятельности предприятия и технологических процессах транспортировки газа.

«АО «Почта России»: Почта и изобразительное искусство»

Когда: 11 февраля

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Образы гонцов, ямщиков, почтовых трактов в изобразительном искусстве не обходили стороной. Первых «связистов» (гонцов) изображали уже в древнерусских миниатюрах. Позднее тема пересылки сообщений и перевозок интересовала таких русских художников, как Васнецов, Рерих и др. Наконец, почтовое дело тесно сомкнулось с изобразительным искусством при изготовлении открыток и марок.

«Особенности работы на станках с ЧПУ: какими навыками должен обладать профессионал?»

Когда: 16 февраля

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Нужен ли на автоматизированном производстве человек, какова его роль и что должен уметь делать настоящий профессионал? Как можно стать частью коллектива-производителя и поставщика офисной мебели? На эти и другие вопросы ответит начальник Учебного центра компании «Феликс» Людмила Прищенко.

«Бумажный бум»

Когда: 17 февраля

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Участники встречи обсудят с главным специалистом отдела экологического просвещения и учета животных Дирекции природных территорий «Измайлово» и «Косинский» Мосприроды Юлией Фоминой, как сегодня производят бумагу и нужна ли она в мире современных технологий.

«АО «Почта России»: военная почта»

Когда: 18 февраля

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На встрече учащиеся узнают о военной почте, которая открывалась в период военных действий и действовала совместно с гражданской почтой.

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