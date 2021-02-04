Регистрация на зимний кубок по киберспорту стартовала в Москве
Учащихся столичных школ, колледжей, а также учителей пригласили принять участие в зимнем кубке по киберспорту. Уточняется, что турнир проводит Московский центр «Патриот.Спорт» в рамках Московской школьной киберспортивной лиги при поддержке Ассоциации компьютерного спорта.
Мероприятия пройдут в несколько этапов в период с 22 февраля по 14 марта. По словам директора центра Марата Кучушева, 5,5 тысячи человек участвовали в предыдущем турнире.
— Зимний кубок ждут многие ребята и их педагоги. Такие соревнования помогают юным киберспортсменам находить единомышленников, знакомиться друг с другом и повышать свои компетенции, а также развивают у них внимательность и стратегическое мышление, — уточнил Кучушев.
Участники зимнего кубка будут соревноваться в 11 дисциплинах. Они сыграют в турнирах по Dota 2, FIFA 21, World of Tanks, League of Legends, Valorant, Hearthstone и других, а учителя смогут показать себя в дисциплине CS:GO. Кроме того, также пройдут соревнования по игре Brawl Stars. Чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться и заполнить анкету до 21 февраля, затем получить подтверждение от администраторов.
Планируется, что второй этап соревнований пройдет в период с 1 по 7 марта, а финал состоится с 8 по 14 марта. Победителей определят в командном и индивидуальном первенстве.
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