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Регистрация на зимний кубок по киберспорту стартовала в Москве
Фото: АГН «Москва»

Регистрация на зимний кубок по киберспорту стартовала в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Учащихся столичных школ, колледжей, а также учителей пригласили принять участие в зимнем кубке по киберспорту. Уточняется, что турнир проводит Московский центр «Патриот.Спорт» в рамках Московской школьной киберспортивной лиги при поддержке Ассоциации компьютерного спорта.

Мероприятия пройдут в несколько этапов в период с 22 февраля по 14 марта. По словам директора центра Марата Кучушева, 5,5 тысячи человек участвовали в предыдущем турнире.

— Зимний кубок ждут многие ребята и их педагоги. Такие соревнования помогают юным киберспортсменам находить единомышленников, знакомиться друг с другом и повышать свои компетенции, а также развивают у них внимательность и стратегическое мышление, — уточнил Кучушев.

Участники зимнего кубка будут соревноваться в 11 дисциплинах. Они сыграют в турнирах по Dota 2, FIFA 21, World of Tanks, League of Legends, Valorant, Hearthstone и других, а учителя смогут показать себя в дисциплине CS:GO. Кроме того, также пройдут соревнования по игре Brawl Stars. Чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться и заполнить анкету до 21 февраля, затем получить подтверждение от администраторов.

Планируется, что второй этап соревнований пройдет в период с 1 по 7 марта, а финал состоится с 8 по 14 марта. Победителей определят в командном и индивидуальном первенстве.

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