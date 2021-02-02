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Московских школьников приглашают стать участниками онлайн-программы профориентации по стандартам WorldSkills Russia
/ Фото: Патимат Абдурахманова

Московских школьников приглашают стать участниками онлайн-программы профориентации по стандартам WorldSkills Russia

Марьяна Шевцова

Город

Стартовал новый поток программы «Смотри и пробуй с Национальной сборной WorldSkills Russia 5.0». Вебинары по различным компетенциям состоятся 6 и 13 февраля. Мероприятия ориентированы на учеников 5–11 классов.

Об истории появления профессий, секретах успеха в своем деле, порядке прохождения соревнований по профессиональному мастерству в ходе стартового вебинара школьникам расскажут эксперты, тренеры и участники Национальной сборной WorldSkills Russia по компетенциям «Производство мебели», «Парикмахерское искусство», «Флористика», «Сити-фермерство» и «Дошкольное воспитание».

По каждому направлению запланировано три дистанционных мастер-класса: на первом ребята познакомятся с выбранными компетенциями, во время второго и третьего — с технологиями, на основе которых впоследствии будет предложен кейс для самостоятельной работы дома. На финальном вебинаре 27 февраля объявят победителей, которых определят по итогам выполнения заданий. Лучшие участники получат призы от проекта «Профессиональная среда».

Чтобы получить доступ к мероприятиям, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта «Субботы московского школьника». Ссылка на участие в выбранном вебинаре придет на электронную почту.

Программу «Смотри и пробуй с Национальной сборной WorldSkills Russia 5.0» в рамках городского профориентационного проекта Департамента образования и науки города Москвы «Профессиональная среда» реализует Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Регионального координационного центра WorldSkills Russia по городу Москве.

Деятельность Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» нацелена на развитие профессионального образования и подготовку кадров на базе лучших мировых и отечественных практик. Полная информация доступна на сайте.

«Профессиональная среда», являясь одним из направлений проекта «Субботы московского школьника», помогает юным москвичам выбрать специальность, пообщаться с мастерами своего дела и совершить начальные профессиональные пробы.

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