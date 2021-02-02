Проект «КиберЗима-2021» для школьников стартовал в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московских школьников приглашают принять участие в онлайн-сменах проекта «КиберЗима-2021» от «КиберШколы» Московского центра «Патриот.Спорт». Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.

Отмечается, что занятия будут проходить с понедельника по пятницу с 18:00. Проект продлится до 28 февраля. Программа встреч рассчитана на детей от 12 до 17 лет. В рамках занятий участники встретятся с известными киберспортсменами, которые поделятся профессиональными советами, сыграют серию матчей и ответят на вопросы. Преподаватели научат школьников основа продвижения в социальных сетях и базовым игры в Dota 2, а также расскажут о карьерном росте в кибериндустрии.

Директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев рассказал, что «КиберЗима-2021» — уже третий проект онлайн-смен для московских школьников, до этого проводились только летние и осенние занятия, в которых приняли участие более пяти тысяч ребят.

— «КиберЗима-2021» — отличная площадка для приобретения навыков пространственного мышления и работы в команде. Одна из особенностей зимних смен в том, что впервые на занятиях ребята пообщаются и сыграют турниры с уже состоявшимися киберспортсменами, звездами игровой индустрии, — подчеркнул Кучушев.

Школьникам расскажут о том, как стать профессиональными стримерами, помогут разработать игровых персонажей и научат самостоятельно создавать объекты архитектуры в Minecraft. В конце обучения участники получат электронные сертификаты. Для принятия участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

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