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Фотовыставка «Москва новогодняя» открылась на Тверском бульваре
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Фотовыставка «Москва новогодняя» открылась на Тверском бульваре

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

Городская фотовыставка «Москва новогодняя» открылась в столице. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Со 2 по 28 февраля на Тверском бульваре под открытым небом любой желающий сможет увидеть самые яркие элементы новогоднего оформления столицы.

Отмечается, что в преддверии 2021 года город украсили около четырех тысяч декоративных конструкций. На улицах столицы были установлены большие световые арки и ели, оформленные разноцветными шарами и гирляндами. А Поклонную гору украсила елочная игрушка «Новогодний шар» весом 35 тонн и высотой 20 метров. У Триумфальной арки располагались световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки. В Ростокине на новогодние праздники по просьбам местных жителей вернули популярную световую композицию «Полярные медведи».

Фотовыставка «Москва новогодняя» открылась на Тверском бульвареФото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Уточняется, что после демонтажа все украшения доставляют на специальные склады, где они хранятся до следующего праздника. На данный момент с городских улиц уже убрали 1000 новогодних елей и некоторые объемные элементы декора.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Петра Бирюкова, было принято решение оставить до начала марта на улицах и в парках световые украшения.

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Петр Бирюковукрашенияновогодние гирлянды
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