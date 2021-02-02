Фотовыставка «Москва новогодняя» открылась на Тверском бульваре
Городская фотовыставка «Москва новогодняя» открылась в столице. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Со 2 по 28 февраля на Тверском бульваре под открытым небом любой желающий сможет увидеть самые яркие элементы новогоднего оформления столицы.
Отмечается, что в преддверии 2021 года город украсили около четырех тысяч декоративных конструкций. На улицах столицы были установлены большие световые арки и ели, оформленные разноцветными шарами и гирляндами. А Поклонную гору украсила елочная игрушка «Новогодний шар» весом 35 тонн и высотой 20 метров. У Триумфальной арки располагались световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки. В Ростокине на новогодние праздники по просьбам местных жителей вернули популярную световую композицию «Полярные медведи».
Уточняется, что после демонтажа все украшения доставляют на специальные склады, где они хранятся до следующего праздника. На данный момент с городских улиц уже убрали 1000 новогодних елей и некоторые объемные элементы декора.
По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Петра Бирюкова, было принято решение оставить до начала марта на улицах и в парках световые украшения.
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