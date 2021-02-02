Любовная драма и букеты из бамбука: Russpass подготовил ролик о пандах Московского зоопарка

Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Цифровой туристический сервис Russpass подготовил новый ролик, посвященный пандам Московского зоопарка. В нем рассказывается о том, как животные попали в столицу.

Пользователи смогут узнать, как много лет назад одна панда прилетела в Москву, почему ее встречали с букетами из бамбука и какая любовная история ожидала в новой стране. В видео рассказывается и о пандах Жуи и Диндин, которые на сегодняшний день обитают в зоопарке.

Помимо животных, на цифровом туристическом сервисе опубликованы видеоролики о других необычных историях Москвы. Так, в видео рассказывается о «нехорошей квартире» из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и, например, о том, как в дореволюционной столице выдавали права на езду на велосипедах. А в цикле коротких роликов описываются архитектурные особенности Москвы.

Для иностранных пользователей сервиса истории в электронном виде публикуются на YouTube-канале Discover Moscow. Благодаря Russpass любой желающий сможет быстро и легко распланировать путешествие по всей России. В приложении можно купить билеты, забронировать отели и многое другое, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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