Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мосприрода подготовила видеолекцию о болотах и их обитателях
Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Мосприрода подготовила видеолекцию о болотах и их обитателях

Татьяна Плотникова

Экология

Сотрудники Мосприроды подготовили видеолекцию «Путешествие на болота» в честь Всемирного дня водно-болотных угодий, который отмечают 2 февраля.

О болотных угодьях и их обитателях зрителям расскажет главный специалист отдела эколого-просветительской деятельности и учета животных ГПБУ «Мосприрода» Валерия Голубь.

Слушатели лекции также узнают, какие меры предпринимаются для сохранения водно-болотных угодий и населяющих их флоры и фауны.

Посмотреть видеолекцию «Путешествие на болота» можно во вторник, 2 февраля, в 13:00 на официальном сайте ГПБУ «Мосприрода», а также в аккаунтах ведомства в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что с 25 по 31 января в парках и экоцентрах Москвы прошел онлайн-марафон экологического воспитания. В рамках марафона было проведено около 20 тематических мероприятий.

Читайте также: Редкую краснокнижную утку чирка-свистунка обнаружили в столице

фаунаСтоличные водоемыМосприрода
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Как мы выиграли войну: смекалка, упорство и русский мат

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Терпения вам, Владимир Владимирович

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель, увидевший страшное будущее

Павел Крашенинников
Павел Крашенинников

Грядет гаражная амнистия

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проблемы бизнеса стали заметнее

Все мнения
О проекте