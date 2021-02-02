Мосприрода подготовила видеолекцию о болотах и их обитателях

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Сотрудники Мосприроды подготовили видеолекцию «Путешествие на болота» в честь Всемирного дня водно-болотных угодий, который отмечают 2 февраля.

О болотных угодьях и их обитателях зрителям расскажет главный специалист отдела эколого-просветительской деятельности и учета животных ГПБУ «Мосприрода» Валерия Голубь.

Слушатели лекции также узнают, какие меры предпринимаются для сохранения водно-болотных угодий и населяющих их флоры и фауны.

Посмотреть видеолекцию «Путешествие на болота» можно во вторник, 2 февраля, в 13:00 на официальном сайте ГПБУ «Мосприрода», а также в аккаунтах ведомства в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что с 25 по 31 января в парках и экоцентрах Москвы прошел онлайн-марафон экологического воспитания. В рамках марафона было проведено около 20 тематических мероприятий.

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