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Онлайн-марафон экологического воспитания стартует в парках Москвы
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Онлайн-марафон экологического воспитания стартует в парках Москвы

Татьяна Плотникова

Город

С 25 января в парках и экоцентрах Москвы начинается недельный онлайн-марафон экологического воспитания, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Неделя экологического воспитания» продлится с 25 по 31 января, в рамках марафона запланировано около 20 тематических мероприятий.

25 января в 11:00 в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram экоцентра «Пчеловодство» начнется игра «Большое экопутешествие». В этот же день ДПТ «Москворецкий» проведет в соцсетях «ВКонтакте», Instagram и Facebook мастер-класс «Подарок для Танюши», начало в 16:30.

26 января в 15:00 в в соцсетях «ВКонтакте», Instagram и Facebook экоцентра «Лесная сказка» пройдет экскурсия «Я расскажу тебе про лес».

Экоцентр «Воробьевы горы» проведет лецкию «Экологическое просвещение: Взгляд в будущее» в соцсетях «ВКонтакте», Instagram и Facebook 27 января в 11:45.

Также в рамках марафона 28 января в 13:00 запланировано занятие «Кому зимой не спится, кроме студентов?» в соцсетях «ВКонтакте», Instagram и Facebook ДПТ «Кузьминки-Люблино».

29 января в 14:30 ДПТ «Тушинский» и «Покровское-Стрешнево» приглашают на викторину «Правила подкормки» в Instagram.

30 января в 10:00 экоцентр «Скворечник» проведет занятие «Травы» в соцсетях «ВКонтакте», Instagram и Facebook.

Наконец, 31 января в 13:00 пройдет игра «Экошифровка» в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram экоцентра «Пчеловодство», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее столичных школьников пригласили на онлайн-занятия Мосводоканала и Мосприроды.

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