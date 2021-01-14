След покажет, кто гуляет. Продолжается учет животных на природных территориях

Специалист экологического просвещения и учета животных Мосприроды по ВАО Павел Скородумов изучает найденные следы / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Специалисты Мосприроды благодаря снежной погоде вовсю ведут зимний учет зверей. «Вечерка» присоединилась к ним и прошла по маршруту в Измайловском парке. В итоге обнаружили следы не только белок, но и хищников.

Специалист экологического просвещения и учета животных Мосприроды по Восточному округу Москвы Павел Скородумов первым делом объясняет — в каждый обход территорий обязательно нужно брать навигатор, потому что средняя длина маршрутов около 10 километров.

— Осмотр занимает около трех часов. Нужно выбирать лесные тропинки, где животных меньше беспокоят. Чтобы не ошибиться, в специальной литературе по охотоведению можно изучить, как выглядят следы тех или иных животных, — пояснил Павел Скородумов. — Зимой по следам учитываем многих представителей фауны Москвы: белок, зайцев и на некоторых участках, например в Новокосине, лис.

В последние годы учет животных в Москве ведут с середины декабря, а то и с января из-за того, что столичные зимы теплые и малоснежные. В этот период образуется снежный покров, по которому можно зафиксировать четкие следы животных.

От станции метро «Измайловская» мы направились в сторону Красного ручья. Сначала на дорожках виднелись только собачьи следы. Но стоило свернуть на узкую тропинку вглубь парка, Павел Скородумов увидел еле заметные следы белок. Отпечатки лап животных, возможно, даже хищников, мы зафиксировали и вдоль самого ручья.

Но снег здесь немного подтаял, и определить, кому именно они принадлежат, не вышло.

— Обычно в лесу много белок. Посетителю парка в этом году даже удалось сфотографировать куницу. В Измайловском также можно встретить зайца-русака. Они предпочитают граничащую с лесом и полем территорию: среди деревьев они скрываются, а на луговых участках уже ищут пропитание. Разрывают снег до травы или едят кору молодой поросли, — подметил Скородумов.

Кстати, обитатели природных территорий Москвы сами добывают себе еду. Специалисты подкармливают только птиц и мелких грызунов.

— У нас есть стационарные кормушки, в которые мы подкладываем семена. Жители в этом также принимают активное участие. Проще всего купить необработанные семена подсолнуха или тыквы. Они подойдут всем: и белкам, полевкам, и птицам, — пояснил специалист.

Еще для подкормки птиц существуют специальные смеси, их можно делать и самому. Единственное требование — чтобы семена были не обработанные, то есть не вареные, не жареные и в оболочке.

КСТАТИ

Следы лисицы похожи на кошачьи, но только они большего размера. Распознать, что рыжая хищница бежала трусцой или рысью, можно по ровной линейке следов с углублениями на одинаковом расстоянии друг от друга.А вот если она была в поисках добычи, ее следы петляют.

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