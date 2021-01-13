Исследователи открыли новый способ передвижения змей

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Американские ученые открыли новый способ передвижения змей. Выяснилось, что коричневая древесная змея может подниматься по гладким цилиндрическим объектам.Об этом сообщает портал Phys.org.

Исследователи Университета штата Колорадо и Университета Цинциннати (США) изучали коричневых древесных змей, которые попали на остров Гуам в Микронезии в середине 20 века. Ученые выяснили, что представители пресмыкающихся могут обвить гладкий ствол дерева, чтобы поползти вверх.

Ранее было известно о четырех способах передвижения змей. Пятый ученые назвали «лассо-передвижением». Так, пресмыкающееся с помощью нижней части тела формирует своего рода петлю – общую область захвата. Затем волнообразно изгибает ее и передвигается вверх, верхней частью нащупывая дополнительную опору.

— Это позволяет этим животным получить доступ к потенциальной добыче, которая иначе была бы недоступна, а также может объяснить, как этот вид может взбираться на столбы электропередачи, что приводит к отключению электричества, — подчеркнули ученые.

Отмечается, что именно коричневые древесные змеи поспособствовали исчезновению ряда видов птиц на Гуаме и сокращению популяции местного вида скворцов.

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