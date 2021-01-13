Исследователи открыли новый способ передвижения змей
Американские ученые открыли новый способ передвижения змей. Выяснилось, что коричневая древесная змея может подниматься по гладким цилиндрическим объектам.Об этом сообщает портал Phys.org.
Исследователи Университета штата Колорадо и Университета Цинциннати (США) изучали коричневых древесных змей, которые попали на остров Гуам в Микронезии в середине 20 века. Ученые выяснили, что представители пресмыкающихся могут обвить гладкий ствол дерева, чтобы поползти вверх.
Ранее было известно о четырех способах передвижения змей. Пятый ученые назвали «лассо-передвижением». Так, пресмыкающееся с помощью нижней части тела формирует своего рода петлю – общую область захвата. Затем волнообразно изгибает ее и передвигается вверх, верхней частью нащупывая дополнительную опору.
— Это позволяет этим животным получить доступ к потенциальной добыче, которая иначе была бы недоступна, а также может объяснить, как этот вид может взбираться на столбы электропередачи, что приводит к отключению электричества, — подчеркнули ученые.
Отмечается, что именно коричневые древесные змеи поспособствовали исчезновению ряда видов птиц на Гуаме и сокращению популяции местного вида скворцов.
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