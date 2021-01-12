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«Все берем пример»: трогательное видео с котом Беляшом взорвало соцсети
Фото: instagram.com/chto_ya_vizhu

«Все берем пример»: трогательное видео с котом Беляшом взорвало соцсети

Виктория Федотова

Животные

В Сети набирает популярность ролик, снятый блогером под ником @a_ya_natalie. Женщина часто публикует фотографии Москвы и радует подписчиков праздничными снимками. Однако видео с ее котом по кличке Беляш набрало в TikTok рекордное число просмотров — более 138 тысяч.

На кадрах видно, как он бежит по заснеженному забору к своей хозяйке. Фоном звучит песня «Кабы не было зимы».

@a_ya_natalie

##снегопад##снежныйдень##котик🐈##беляшик##мойбеляш##котенька##зимушказима##кабынебылозимы##снежныйкот##котякотенькакоток##кисамурыса##снежныйлес##замелозавьюжило

♬ оригинальный звук - user8313372072541

— Мой мальчик, мой снежный зайчик, мой Беляшик. Котенком подобрала его на улице осенней ночью. Кто-то выставил его жить возле подъезда в доме, где я жила. Слишком неожиданно он появился и несколько дней никуда не уходил. Сейчас живет с моей мамой на даче, — написала блогер в Instagram.

Женщина призналась, что это самый ласковый, умный и послушный кот, и ролик взорвал ее соцсети.

В многочисленных комментариях к ролику пользователи восхитились грацией кота и заявили, что видео их растрогало: «Как на подиуме!»; «Все берем пример, как быть ровным по жизни»; «Кот-канатоходец».

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