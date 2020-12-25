Девушка из Уфы сняла видео о «паранормальных» явлениях в своей квартире

Фото: Изображение от Сяибатула Хамди из Pixabay

Проживающая в Уфе блогер lera.karavaika разместила в соцсетях ролики, заявив, что в ее квартире якобы происходят паранормальные явления.

На кадрах видно, что девушка лежит на кровати, как вдруг дверь шкафа-купе сама закрывается. Валерия вскакивает с кровати и выбегает из комнаты. Девушка заявляет, что кроме нее и кота в квартире никого нет, но она живет в квартире с призраками.

В комментариях ей дали несколько советов, чтобы избавиться от неприятного соседства:

«Не спи напротив зеркала!»; «Выброси шкаф и сделай ремонт»; «Вызови священника, пусть освятит квартиру».

Она снимает короткие видео, на которых пытается договориться с домовым, и ставит ему печенье с молоком. Ролики в TikTok Валерии набирают десятки тысяч просмотров, поэтому помимо беспокойства она получает популярность в соцсетях.

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