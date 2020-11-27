Мистика подземки: какие секреты таит в себе Московский метрополитен

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Рассказы о станциях-призраках постоянно будоражат воображение любителей городских легенд и мистики. Но это далеко не все. Есть еще и блуждающие и исчезающие станции. «Вечерка» рассказывает о них.

Правда, ничего страшного или таинственного здесь нет. Самые главные станции-призраки — «Калужская» и «Первомайская».

«Первомайская», построенная в 1954 году, являлась конечной и находилась на поверхности. После продления линии на восток в 1961 году станция была закрыта для пассажиров и переделана в депо. Вместо нее была построена подземная станция на новом месте.

«Калужская», построенная в 1964 году, также являлась конечной наземной станцией. После продления линии на юг в 1974 году она была закрыта, став частью электродепо. Вместо нее была построена подземная станция, которая сегодня там и располагается.

— История «Калужской» примечательна. Изначально это название должна была носить станция «Октябрьская» Кольцевой линии. Это видно на схемах метрополитена 1961 года. Дело в том, что название станции должно было ассоциироваться с Большой Калужской улицей, которая была рядом. Однако в 1957 году улицу переименовали в Ленинский проспект. А через четыре года переименовали и станцию в честь расположенной рядом Октябрьской площади. Так что можно назвать «Калужскую» блуждающей станцией метрополитена, — рассказал историк инженерии Сергей Морозов.

Похожая история и со станцией «Проспект Мира». До 1966 года она называлась «Ботанический сад», поскольку рядом находился ботанический сад МГУ. Когда же Рижский радиус стал все дальше и дальше уходить на север, рядом оказался Главный ботанический сад Академии наук, который был больше и статуснее, чем МГУ. Чтобы соблюсти чинопочитание, название станции передвинули на север, а освободившееся место на схеме метро стало называться «Проспект Мира».

Станциями-призраками на некоторое время могли становиться и действующие станции Московского метрополитена. Сейчас так можно назвать «Смоленскую» Арбатско-Покровской линии, закрытую временно для замены эскалаторов. Поезда проходят ее без остановок. А еще раньше призраком была «Бауманская», которая тоже не работала целый год по причине замены эскалаторов.

Наконец, одна из самых знаменитых станций-призраков, которая обрела некое подобие культового статуса среди столичных диггеров, — «Волоколамская», которая сегодня называется «Спартак». Этой станции суждено было пережить период долгостроя.

ЦИФРА

8 станций метрополитенов бывшего СССР в разное время носили название «Комсомольская».

КСТАТИ

Станция «Красные Ворота» — первая станция Московского метрополитена, которая была оборудована автоматическими турникетами для прохода пассажиров. Произошло это в 1952 году.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Станция «Чистые пруды» во времена СССР называлась «Кировская» и была закрыта во время войны. На ней размещались объекты Генерального штаба и ПВО столицы.

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