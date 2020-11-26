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Движение поездов на Калужско-Рижской линии метро ввели в график
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Движение поездов на Калужско-Рижской линии метро ввели в график

Виктория Родимкина

Город

В Москве движение поездов восстановили на южном участке Калужско-Рижской линии метро. Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена в Twitter-аккаунте в четверг, 26 ноября.

— Движение поездов на Калужско-Рижской линии введено в график, — отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что на оранжевой ветке метро были увеличены интервалы движения составов из-за проверки поезда.

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