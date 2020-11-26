Интервалы движения поездов увеличили на Калужско-Рижской линии метро

Фото: mos.ru / Максим Денисов

На южном участке Калужско-Рижской линии московского метро увеличены интервалы движения. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в четверг, 26 ноября.

Уточняется, что интервалы движения были увеличены из-за проверки поезда.

— Прилагаем все усилия для скорейшего ввода движения в график, — отметили в сообщении.

Ранее сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии метро. Там проводилась проверка обкаточного поезда.

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