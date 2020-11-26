Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Интервалы движения поездов увеличили на Калужско-Рижской линии метро
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Интервалы движения поездов увеличили на Калужско-Рижской линии метро

Виктория Родимкина

Город

На южном участке Калужско-Рижской линии московского метро увеличены интервалы движения. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в четверг, 26 ноября.

Уточняется, что интервалы движения были увеличены из-за проверки поезда.

— Прилагаем все усилия для скорейшего ввода движения в график, — отметили в сообщении.

Ранее сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии метро. Там проводилась проверка обкаточного поезда.

Читайте также: Более 6,5 тысячи вопросов обработал чат-бот метро Москвы в первые дни работы

МетроКалужско-Рижская линияувеличенные интервалы в движении поездов
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Алексей Порошин
Алексей Порошин

Если вдруг банки лишатся лицензий

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Когда улетит черный лебедь

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Приоритет отдан социальной сфере

Все мнения
О проекте