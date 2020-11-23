Движение поездов на Рижском направлении и МЦД-2 ввели в график

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Поезда на Рижском направлении МЖД и втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) курсируют в соответствии с графиком. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— Железнодорожники ввели в график пригородные поезда на Рижском направлении МЖД и МЦД-2. В настоящее время в пути задерживается несколько электричек дальних маршрутов, диспетчеры принимают меры по сокращению опоздания, — приводит сообщение МЖД ТАСС.

Ранее сообщалось, что поезда задерживались между станциями Тушинская и Стрешнево по техническим причинам. Позже движение в обе стороны восстановили.

В МЖД также добавили, что причиной сбоя стала неисправность рельс. Специалисты вовремя обнаружили ее и ограничили движение поездов на участке.

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