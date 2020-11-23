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Названа причина сбоя в движении поездов на Рижском направлении и МЦД-2
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Названа причина сбоя в движении поездов на Рижском направлении и МЦД-2

Юлия Ямпольская

Происшествия

Причиной остановки движения электропоездов на Рижском направлении и МЦД-2 на несколько часов стала неисправность рельс. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на МЖД.

Уточняется, что железнодорожники вовремя обнаружили неисправность и ограничили движение поездов на участке.

На данный момент специалисты работают над сокращением опозданий электропоездов. У некоторых изменится количество остановок и маршрут.

Ранее сообщалось, что поезда задерживались между станциями Тушинская и Стрешнево по техническим причинам. Позже движение в обе стороны восстановили.

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