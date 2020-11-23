Движение на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД восстановили в обе стороны

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Тушинская Карта всех событий

Движение электропоездов на МЦД-2 и Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановили в обе стороны после затруднения по техническим причинам. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Уточняется, что поезда будут следовать с задержками до полного ввода в график, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что поезда задерживались между станциями Тушинская и Стрешнево по техническим причинам.

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