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Более 16,5 миллиона бесплатных пересадок с МЦД на метро совершили москвичи за год
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Более 16,5 миллиона бесплатных пересадок с МЦД на метро совершили москвичи за год

Юлия Ямпольская

Транспорт

Московские центральные диаметры (МЦД) сделали комфортнее жизнь свыше четырех миллионов жителей столицы и области. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Одним из главных преимуществ МЦД является тактовая частота движения. Горожане, которые постоянно пользовались пригородными электричками, смогут быстрее добираться до пункта назначения. На данный момент поезда в часы пик следуют с интервалом в пять–семь минут.

Теперь пассажиры МЦД оплачивают проезд с помощью карты «Тройка». Это оказалось выгоднее, чем покупать пригородные билеты. Стоимость проезда списывается с карты по тарифу «Кошелек», также жители Москвы могут записать абонементы центральной зоны или пригорода, в которые включены поездки на метро, МЦК и наземном транспорте столицы.

Благодаря новым тарифам за год пассажиры диаметров сэкономили около 1,5 миллиарда рублей. Совершить бесплатную пересадку с МЦД на станции метро горожане могут на 20 станциях. Отмечается, что к 2024 году их число увеличится до 27.

За 2020 год работы диаметров жители Москвы совершили свыше 16,5 миллиона бесплатных пересадок с МЦД на метро. Из которых 16,8 тысячи — на новых станциях Рабочий поселок МЦД-1, Бутово и Красный Строитель МЦД-2. Они начали работать с сентября этого года.

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