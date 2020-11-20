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Тематические карты «Тройка» выпустят ко дню рождения МЦД
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Тематические карты «Тройка» выпустят ко дню рождения МЦД

Кирилл Николаев

Город

Тематические карты «Тройка» выпустят ко дню рождения Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили в Twitter-аккаунте МЦД.

Количество тематических карт «Тройка» с эксклюзивным дизайном составит девять тысяч штук. Их можно будет купить с 21 ноября в кассах МЦД и на пересадочных станциях метро.

Напомним, что запуск первых двух диаметров «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский» состоялся 21 ноября 2019 года. Запуск еще двух планируют осуществить в течение пяти лет. С их появлением улучшится транспортное обслуживание 23 районов Москвы с населением более 2,5 миллиона человек.

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транспортМЦДтематические карты «Тройка»
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