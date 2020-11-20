Два проекта Дептранса стали победителями премии «Формула движения»
Два проекта Департамента транспорта Москвы стали победителями премии «Формула движения» в рамках «Транспортной недели 2020». Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Единый диспетчерский центр стал лауреатом премии в номинации «Лучшее решение в области цифровизации транспорта». Благодаря ему ускорился обмен информацией между службами метро. Кроме того, центр улучшил качество принимаемых решений.
Вторую награду Дептранс разделил с коллегами из РЖД за проект Московские центральные диаметры (МЦД). Он признан «Лучшим инфраструктурным проектом регионального уровня». МЦД сделал город доступнее для 4,2 миллиона жителей Москвы и Подмосковья.
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