Два проекта Дептранса стали победителями премии «Формула движения»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Два проекта Департамента транспорта Москвы стали победителями премии «Формула движения» в рамках «Транспортной недели 2020». Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Единый диспетчерский центр стал лауреатом премии в номинации «Лучшее решение в области цифровизации транспорта». Благодаря ему ускорился обмен информацией между службами метро. Кроме того, центр улучшил качество принимаемых решений.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Вторую награду Дептранс разделил с коллегами из РЖД за проект Московские центральные диаметры (МЦД). Он признан «Лучшим инфраструктурным проектом регионального уровня». МЦД сделал город доступнее для 4,2 миллиона жителей Москвы и Подмосковья.

Читайте также: Власти Москвы поздравили работников транспорта с профессиональным праздником